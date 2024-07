Musetti-Comesana oggi in tv Wimbledon 2024 | programma canale streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Prosegue il torneo ditra mille difficoltà per la pia e tra tanti match da recuperare, ma ancora ci sono alcuni azzurri in campo in questa edizione dei Championships che cercano di spingersi più avanti e hanno discrete chance visto il tabellone. A questo proposito Lorenzoha una grande possibilità: il carrarino sfida Franciscoper approdare per la prima volta alla seconda settimana all’All England Club. Il giocatore toscano ha recuperato un set a Constant Lestienne al primo turno, mentre al secondo turno ha rimontato Luciano Darderi da 2 set a 1 sotto.finora è stata la principale rivelazione del torneo: alla prima partecipazione ai Championships ha battuto al primo turno Andrey Rublev e si è ripetuto al secondo turno contro Walton.