Mr Rain | “Scappai dai casting di X Factor in metro Lo rifarei non era il momento giusto per la mia musica”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 6 luglio 2024) Mrsi racconta in un'intervista alla vigilia del suo prossimo tour. Il cantante ricorda la fuga daidi X, riconoscendo che quello non fosse ilper cimentarsi a pieno nella musica. Guardandosi indietro lo rifarebbe e ora vuole dare più spazio alle cose importanti oltre alla sua arte, come la sua famiglia e la sua ragazza. .