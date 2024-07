MotoGP orari warm-up e gara GP Germania 2024 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024), domenica 7 luglio, il Sachsenring sarà teatro del Gran Premio di, nono capitolo stagionale del Motomondiale. Inc’è grande curiosità per assistere ad un nuovo duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, i due protagonisti principali della corsa al titolo in attesa di capire se potranno rientrare in gioco più avanti anche Marc Marquez ed Enea Bastianini. Martinator scatta dalla pole position davanti alle Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira e Raul Fernandez, mentre Pecco aprirà la seconda fila della griglia precedendo le altre Ducati di Alex Marquez e Franco Morbidelli. Da monitorare la possibile rimonta indi Maverick Viñales (7°), Bastianini (9°) e soprattutto Marc Marquez dalla 13ma piazza. Le tre gare del Motomondiale al Sachsenring verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre la direttasarà visibile su Sky Go e Now TV.