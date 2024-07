MotoGP ogni vittoria di Martin-Pramac sarà fonte di imbarazzo per la Ducati? Oltre le apparenze e le frasi di circostanza…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Jorgee lasono tornati al successo, dinamica che non si verificava ormai da quasi due mesi. L’ultima affermazione del binomio composto dallo spagnolo e dalla struttura satellite privilegiata della Casa di Borgo Panigale era datato 12 maggio, giorno del trionfo nel GP di Francia a Le Mans. Tanto è cambiato in queste settimane. Non più tardi di 55 giorni orsono, l’iberico era il più accreditato per condividere il box del Factory Team 2025 con Francesco Bagnaia. Inil legame tra il team diretto da Gino Borsoi enon era in alcun modo in discussione. Ora, invece, siaator chesono politicamente “scomodi” per l’azienda bolognese. Il primo ha firmato con Aprilia, i secondi hanno stilato un accordo a lungo termine per diventare un satellite Yamaha.