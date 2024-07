MotoGP oggi in tv GP Germania 2024 | orari qualifiche e Sprint Race streaming diretta Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024), sabato 6 luglio, giornata piuttosto intensa al Sachsenring, sede del round del Motomondiale. Sul tracciato tedesco assisteremo a prove libere,e alle, in riferimento alla, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto difficile da interpretare per il disegno particolare: un layout sinistrorso in cui dover però affrontare l’insidiosa curva-11, con temperature sulla gomma anteriore non ottimale. LALIVE DI FP3,DIALLE 10.10, 10.50 E 15.00 Ne ha pagato le spese ieri Marc Marquez, uscito piuttosto acciaccato dal primo giorno di prove. Non è un caso che l’asso spagnolo sarà costretto a partire dalla Q1. Difficoltà nel trovare il giusto feeling con la Ducati Gresini, nonostante ci si trovi in uno feudi dell’iberico, citando le sue 11 vittorie nelle varie classi a cui ha preso parte nella propria carriera.