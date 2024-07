Motogp Jorge Martin in pole al Sachsenring davanti a Oliveira e Fernandez Quarto Bagnaia Cadute per Vinales e Alex Marquez

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024)ha ottenuto laposition nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Germania, al Sachsering. Il pilota spagnolo, dopo aver siglato il record della pista (1:19.423), partirà cosìa tutti nella gara sprint di oggi pomeriggio e nella gara lunga in programma alle 14:00 di domenica 7 luglio. L’attuale leader del campionato conserva così un vantaggio su “Pecco”che occuperà la quarta posizione in griglia. Tra loro, le due sorprese Aprilia team Trackhouse: Miguele Raul. Solo tredicesimo Marc, che dopo la rovinosa caduta di ieri nelle pre-qualifiche e quindi una condizione atletica non al meglio, è stato penalizzato anche da Stefan Bradla lui che lo ha ostacolato nell’ultimo tentativo.