MotoGp in Germania | Martin vince Sprint Race e riallunga terzo Bagnaia

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo la super pole position conquistata in mattinata, Jorgeladel Gran Premio ditornando a trionfare a quasi due mesi di distanza dall’ultima volta (doppietta in Francia). Secondo posto per un buon Miguel Oliveira su Aprilia mentre sul gradino più basso del podio si piazza Francescocon la Ducati Lenovo , seguito dal compagno di squadra Enea Bastianini.