MotoGp Germania Martin in pole Bagnaia quarto

(Di sabato 6 luglio 2024) (Adnkronos) – E’ di Jorgelaposition nel Gp didi. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac è stato il più veloce nelle qualifiche sul circuito del Sachsenring con il tempo di 1.19.423. Il leader del Mondiale ha preceduto di appena 48 millesimi l’Aprilia del portoghese Miguel Oliveira, e di 220 Raul Fernandez con l’altra Aprilia.posto e seconda fila per la Ducati di Pecco. Il campione del mondo per due volte è stato penalizzato dalle bandiere gialle che lo hanno costretto ad abortire il suo giro veloce. Quinto posto per Alex Marquez, seguito da Franco Morbidelli, Maverik Vinales, Fabio Di Giannanantonio, Enea Bastianini e Pedro Acosta. Marc Marquez scatterà dal 13° posto dopo la caduta di ieri.in