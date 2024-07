MotoGP e F1 oggi su TV8 | orari qualifiche e Sprint Race 6 luglio streaming programma in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Prosegue l’alternanza tra quattro e due ruote con il dualismo del weekend motoristico tra F1 e Motomondiale:, sabato 6, continueranno le sessioni del GP di Gran Bretagna di F1, in corso a Silverstone, e del GP di Germania di, Moto2 e Moto3, in corso al Sachsenring. LA DIRETTA LIVE DI FP3,DIALLE 10.10, 10.50 E 15.00 LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.00 Le prove libere e ledi F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre le P2, le FP2, lee ladel Motomondiale saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport(tranne gara 2 MotoE) e Sky Sport Uno (tranne MotoE eMoto3 e Moto2). In entrambi i casi la direttasarà affidata a Sky Go e NOW, così come sia per F1 che perla diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.