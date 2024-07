Morta Angela Pagano recitò con Eduardo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLutto nello spettacolo, èad 87 anni, attrice napoletana protagonista anche della vita culturale della città. La sorella è la cantante Marina, scomparsa nel 1990. Nata nel centro storico di Napoli, con un papà posteggiatore e mandolinista, aveva cominciato nel 1958 lavorando nella compagnia diDe Filippo a partire dalla commedia La fortuna con l’effe maiuscola. Con il grande autore ha lavorato a teatro fin al 1962 e partecipò anche alla trasposizione delle sue opere in tv tra cui Ditegli sempre di sì; Napoli milionaria; Filumena Marturano. Il successo arrivò con Giuseppe Patroni Griffi che la scelse per recitare un testo di Franca Valeri, Le catacombe (1962 – 1963), e nel 1967 la chiamò per Napoli notte e giorno, lo spettacolo che segnò la riscoperta di Raffaele Viviani.