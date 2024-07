Minnesota Vikings | morto in un incidente stradale il cornerback Khyree Jackson

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Èa soli 24 annideiselezionato al draft NFL di quest’anno. Il ragazzo ha perso la vita in un, in cui sono morte altre due persone, nella sua città natale di Upper Marlboro, in Maryland. “Siamo devastati dalla notizia della morte dia seguito di unautomobilistico notturno. I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e agli allenatori di, così come a tutte le vittime di questo tragico” si legge in un post pubblicato dalla franchigia sui propri profili social. We are devastated by the news of’s death following an overnight car accident. Our thoughts are with’s family, friends, teammates and coaches, as well as all the victims of this tragic accident.