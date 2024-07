Milan | Fonseca è sbarcato insieme al suo staff

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Il nuovo tecnico del, Paulo, è arrivato all’aeroporto dio Malpensa e si recherà aello per prendere confidenza con il personale rossonero. Previsto per lunedì l’incontro con la dirigenza e la presentazione in sede alle ore 11.00. A seguire l’ex allenatore di Roma e Lille dirigerà il suo primo allenamento.al suoSportFace. .