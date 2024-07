Mikautadze Milan niente da fare | ha detto sì a un altro club

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 6 luglio 2024) Brusco stop per ilsul calciomercato per: il giocatore georgiano ha accettato l’offerta di unin Ligue 1 Tra gli attaccanti seguiti dalin queste ultime settimane c’era anche Georgesche si è messo in mostra all’Europeo con la Georgia. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’attaccante del Metz sarebbe a un passo dal Monaco: pronto un .