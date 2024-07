Meno ospedale e attese servizi più vicini ai cittadini | come il Pnrr cambierà il Servizio sanitario nazionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) -ildopo gli interventi del? Nel 2026, una volta terminata la messa a terra della Missione 6 Salute del Piano didi ripresa e resilienza, il vecchio Ssnlo conosciamo avrà un nuovo volto:piùal cittadino,ricorso all'liste d'attesa. Ma a che punto siamo? A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Alessio Nardini, direttore generale Unità di missione per l'attuazione degli interventi deldel ministero della Salute. Tra i temi affrontatila presa in carico dei, se ci sarà il personale per le nuove strutture che faranno da filtro all', le Case di comunità e gli ospedali di comunità e infine se gli italiani hanno davvero capitola sanità pubblica.