Lo sforzo olimpico di Parigi per rendere la Senna balneabile forse

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 luglio 2024) La balneabilità dellain vista delle Olimpiadi dinon è solo una questione sportiva, ma una sfida urbana (e urbanistica) che punta ala capitale francese più vivibile nell’era delle ondate di calore estive nelle metropoli dense e iper-cementificate. Restituire, dopo più di cent’anni (1923), alcuni tratti di fiume alla cittadinanza è un obiettivo che appare in perfetta continuità con l’approccio dell’amministrazione di Anne Hidalgo. Nel giro di dieci anni, la sindaca socialista ha reso la capitale francese un punto di riferimento per quanto riguarda il verde urbano, la dimensione di prossimità nei quartieri, la mobilità attiva e gli interventi per porre fine al dominio dell’automobile nello spazio pubblico. Misure che, non a caso, hanno ridotto l’inquinamento atmosferico del quaranta per cento e reso la bici più popolare dei mezzi a motore negli spostamenti in centro.