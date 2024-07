LIVE – F1 GP Gran Bretagna | le prove libere 3 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) La F1 è impegnata nel fine settimana delPremio di, dodicesimo appuntamento della stagione 2024. Il Circus fa così tappa a Silverstone per la settantaquattresima volta nella storia, con l’autodromo che è uno dei circuiti storici ancora presenti in calendario. Qui sono diversi i team che corrono in casa: Williams e McLaren, colonne portanti dello sport, ma anche Mercedes e Aston Martin. Inoltre, proprio nei pressi di Silverstone, si trovano gli uffici di Red Bull e Alpine, nonostante i marchi siano il primo austriaco e il secondo francese. Ci sono poi tre eroi di casa: Lewis Hamilton, George Russell e Lando Norris. Proprio quest’ultimo è stato il protagonista delle prime due sessioni di, andate in scena nella giornata di ieri.