LIVE – F1 GP Gran Bretagna 2024 | le qualifiche in DIRETTA

(Di sabato 6 luglio 2024) Il fine settimana delPremio dientra nel vivo. La F1 fa tappa a Silverstone, circuito storico e presente in calendario da 74 edizioni, per concludere una triple header iniziata in Spagna. Il Circus arriva esattamente a metà stagione; questa infatti è la dodicesima di ventiquattro gare in programma. Il weekend di gara si è aperto venerdì con le prime due sessioni di prove libere, che hanno trovato una McLaren ancora una volta solida e una Ferrari chiamata a fare i conti con dei dubbi aerodinamici. La sessione diva in scena nel pomeriggio di sabato, mettendo in palio la pole position e la prima casella in vista delPremio di domani. L’ultimo poleman qui risulta essere Max Verstappen, che nel 2023 aveva portato la propria RB19 davanti a tutti.