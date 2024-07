LIVE F1 GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | sfida McLaren-Red Bull Ferrari per stupire Alle 12 30 le FP3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere e delle qualifiche delPremio didi Formula 1, dodicesimo appuntamento del Mondiale. Un esame per tutte le scuderie e una delle principali osservate sarà la. La Rossa sta soffrendo molto nelle ultime uscite post Montecarlo. La SF-24 fa fatica soprattutto in percorrenza delle curve lunghe da medio-basso carico e questo problema sta incidendo sulle prestazioni di Charles Leclerc e di Carlos Sainz. Anche ieri nelle prove libere questo problema si è manifestato, con Leclerc che si è lamentato via radio. Sarà interessante capire anche cosa accadrà tra Max Verstappen e Lando Norris.