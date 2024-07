L’esempio di Sinner e Berrettini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) L’amicizia è una cosa seria. Anche in un campo da tennis o su un circuito di Formula 1. Possono servire tre ore e 42 minuti a cementarla, ma possono anche bastare pochi secondi per Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.