Leonardo Fabbri braccio d’accio | record italiano a 5 cm! Misura superba americani avvisati per Parigi

(Di sabato 6 luglio 2024)ha mostrato i muscoli in maniera perentoria e ha svelato una forma fisica disumana, perfetta per presentarsi alle Olimpiadi di2024 per sfidare alla pari gli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs. Il Campione d’Europa e vice campione del mondo di getto del peso ha spedito l’attrezzo a 22.90 metri al Meeting di Pergine Valsugana (in provincia di Trento), fermandosi ad appena cinque centimetri dal suosiglato a metà maggio in quel di Savona. Il titano toscano ha piazzato la bordata al terzo tentativo, culmine di una serie in cui per ben cinque volte ha superato la fettuccia dei 22 metri: 22.05 e 22.28 in apertura, 22.90 alla terza, 22.81 alla quarta, 22.24 in chiusura. Una gara semplicemente mastodontica per l’allievo di Paolo Dal Soglio, che ha colto il nono successo consecutivo in stagione all’aperto, valicando sempre i ventidue metri.