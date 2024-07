Lei docente in Sicilia lui in Puglia | Lo Stato non ci permette di avvicinarci per seguire il percorso di fecondazione assistita INTERVISTA

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 6 luglio 2024) Maria e Marco (nomi di fantasia), di 40 e 46 anni, sono due coniugi e docentini che da più di due anni stanno provando ad avere figli. Due anni fa inizia per loro undi, che lonon riconosce per un'assegnazione provvisoria dell'uomo (in ruolo dal 1° settembre 2023) per spostarsi dalla(dov'è titolare) in(dove la coppia è residente e vive). L'articolo Leiin, lui in: “Lonon cidiperildi. .