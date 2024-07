Le Pen ' con Bardella revocheremo uso delle armi in Russia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) La leader del partito francese di estrema destra Rassemblement National (Rn), Marine Le Pen, ha promesso che un primo ministro del suo partito impedirà a Kiev di usarea lungo raggio fornite dalla Francia per colpire la. Inoltre, ostacolerà un possibile invio di soldati francesi in Ucraina. "Se Emmanuel Macron vuole inviare truppe in Ucraina e il primo ministro è contrario, allora non verranno inviate truppe in Ucraina", ha detto Le Pen in un'intervista alla Cnn. "L'ultima parola spetta al primo ministro", ha aggiunto. Oltre a bloccare il potenziale dispiegamento di truppe in Ucraina - ipotizzato da Macron come un modo per aumentare l'efficienza degli istruttori militari - Le Pen ha dichiarato alla Cnn che il permesso a Kiev di utilizzare all'interno dellamissili a lungo raggio forniti dalla Francia sarebbe revocato.