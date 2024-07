Le aziende devono cominciare a mettersi in regola per adeguarsi all’Ai Act

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilmento europeo che disciplina l’intelligenza artificiale a livello comunitario, ormai noto come Ai Act, si appresta a dispiegare i suoi effetti all’interno degli Stati membri. Anche se mancano ancora diversi mesi all’entrata in vigore, leiniziare a prepararsi per evitare di subire le pesanti sanzioni previste dalmento che possono arrivare fino al 7 per cento del fatturato. In primo luogo, tutte le impreseeffettuare una mappatura dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel contesto aziendale. Questa classificazione è necessaria per comprendere se l’impresa utilizza software di Ai che sono vietati dalmento europeo o sistemi che sono soggetti a rigorose valutazioni di conformità, come i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.