LavoroLandini | 3 mln in nero Ora basta!

(Di sabato 6 luglio 2024) 11.46 Le persone costrette a lavorare inin Italia "sono 3 milioni, in tutti i settori e in tutto il Paese. E' ora di dire, è ora che governi e istituzioni smettano di fare gli struzzi, è ora di cancellare quelle leggi balorde che hanno favorito questo sistema". Così Landini, Cgil, alla manifestazione contro il caporalato a Latina."Il numero degli ispettori è bassissimo,possono controllare un'azienda ogni 16 anni",ha detto, sottolineando che i 1.600 ispettori in più annunciati da Meloni sono insufficienti visti i continui tagli.