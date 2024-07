Latina Morte di Satnam Singh resta in silenzio davanti al Gip l’imprenditore Antonello Lovato

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di sabato 6 luglio 2024)– Tutto come previsto. Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alla domande del Gip del Tribunale diGiuseppe Molfese nel corso del breve interrogatorio di garanziaagricolo di 38 anni arto perché accusato di non aver pto i necessari soccorsi, dopo essere rimasto vittima di un grave L'articolodiinal GipTemporeale Quotidiano. .