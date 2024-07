La Turchia ha portato agli Europei anche il suo nazionalismo più estremo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 luglio 2024) Dovevano essere gliche univano l’Europa, almeno negli slogan, e invece quello che la competizione sta facendo emergere è quanto in realtà il continente calcistico sia profondamente pieno di divisioni e fratture. Da questo punto di vista, le elezioni Europee tenutesi una settimana prima del torneo non hanno fatto che anticipare, per molti versi, temi che si sono poi ritrovati in campo e sugli spalti. I nazionalismi balcanici sono stati i grandi protagonisti della fase a gironi di Euro 2024, ma gli ottavi di finale si sono conclusi con un grosso caso legato alturco. Il difensore Merih Demiral – con un passato in Italia tra Sassuolo, Juventus e Atalanta – ha segnato una decisiva doppietta contro l’Austria, e ha esultato facendo con entrambe le mani il gesto del lupo.