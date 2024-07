La Toscana piange Pino D’Angiò con i Bnkr44 a Sanremo la spettacolare esibizione di Ma che idea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Empoli, 6 luglio 2024 – Lala scomparsa di. Il cantautore, nato a Pompei, è morto a 71 anni dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo. Lo ha comunicato la famiglia sui social: “Non esistono parole per spiegare il buio di questo momento. Con immenso dolore, la famiglia comunica che oggici ha lasciati”, si legge nel post. “Sei stato il più bel regalo che la vita potesse fare alle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti. La tua anima ha danzato sulle gioie e sulle sofferenze sempre allo stesso modo, con la forza delicata di un leone sorridente. Tutto. Oltre l'immaginabile. Questo eri, sei e rimarrai”. Italian bandwith Italian singerD'Angio' (C) perform on stage at the Ariston theatre during the 74thItalian Song Festival in, Italy, 09 February 2024.