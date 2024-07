La telefonata e l' ultimo giorno insieme Cosa manca nel racconto della moglie di Bozzoli

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2024) Antonella Colossi, la compagna di, è stata sentita dai carabinieri di Brescia. Tra i molti "non ricordo" e "non so", la donna ha detto che erano partiti per una vacanza: "Dopo la sentenza ci siamo separati, non so dove sia".