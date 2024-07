La tappa del Tour de France che è l’incubo dei ciclisti | “Vogliono vederci con la faccia incrostata di fango”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 6 luglio 2024) La polemica scoppia dopo l'ultimavinta dall'eritreo Germain. Il general manager della Soudal Quick Step di Evenepole attacca: "Correre in certe condizioni come nella prossimaè solo una sciocchezza, un un modo per intrattenere il pubblico". .