La storia del poliziotto Ilarione e della combattiva Ilaria | il loro sì ad Andria conquista tutti – Il video

(Di sabato 6 luglio 2024) Lui28enne originario di Trani, lei trentenne di Canosa di Puglia, determinata e coraggiosa fin da piccola, da quando le è stata diagnosticata la SMA2.si sono detti sì ad, tra i saluti e gli applausi del corpoPolizia di Stato (lui è di questura Bat). Unad’amore, che hatoe sui cui anche la premier Giorgia Meloni ha voluto fare gli auguri alla coppia sui social. July 6, 2024 «Fin dal nostro primo incontro, ci siamo legati indissolubilmente e, può sembrare paradossale, ma la disabilità diè stata sempre un elemento che mi ha fatto pensare a quanto la vita, con le sue mille sfaccettature, abbia potuto regalarmi una persona come mia moglie, capace di comprendermi e di avere, come me, una visione priva di etichette, più comprensione verso sé stessi ed empatia verso il prossimo», ha dichiarato lo sposo.