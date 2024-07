La Francia va in semifinale contro la Spagna senza aver mai segnato un gol su azione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Il pastone, nel linguaggio giornalistico, è – dice la Treccani – un “servizio che riporta i fatti politici del giorno insieme con dichiarazioni e informazioni”. Per ogni giorno dell’Europeo di Germania, dall’esordio fino alla finale, qui ci saranno i fatti del giorno. Quelli seri e quelli no. Quelli del campo, quelli degli spalti, quello che c’è intorno. Questo, insomma, è il Pastone Tedesco. Il punto La prima, così l’Europeo ha sentenziato. Pere la primaservono due partite da centoventi minuti, una delle quali finisce ai rigori. Perché vince, ancora, illlo: piuttosto che rischiare, ognuno punta a portare la partita fino in fondodanni. Oggi si decide l’altra: ci arriverà una tra Turchia e Olanda e una tra Inghilterra e Svizzera.