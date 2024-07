La Borsa spinge il consolidamento bancario nel 2024 Mps +58%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Mondoal lavoro per ildel settore in Italia, di fatto con la nascita del tanto atteso terzo polo partendo dall'acquisizione di Mps: laci crede e da metà giugno l'indice del comparto del credito in Piazza Affari è salito del 10%. Ancora più chiara la progressione da inizio anno dei gruppi che possono essere coinvolti nel processo, a iniziare dal titolo del Monte dei Paschi, salito neldel 58%, per chiudere nell'ultima seduta della settimana a 4,83 euro, dopo aver superato nei giorni scorsi anche quota cinque euro. Non tutto è dovuto alle ipotesi di acquisto-fusione da parte di altri gruppi, con gli analisti che danno Bper-Unipol in prima linea, ma anzi molto lo si deve al progressivo risanamento della banca e alla sua operatività, da tempo redditizia.