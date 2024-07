Jorge Martin vince la Sprint Race del Gran Premio di Germania

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 6 luglio 2024) AGI - Dopo la super pole position conquistata in mattinata,ladelditornando a trionfare a quasi due mesi di distanza dall'ultima volta (doppietta in Francia). Secondo posto per un buon Miguel Oliveira su Aprilia mentre sul gradino più basso del podio si piazza Francesco Bagnaia con la Ducati Lenovo, seguito dal compagno di squadra Enea Bastianini. Lo spagnolo della Ducati Pramac si riprende così qualche punticino di vantaggio in più in classifica generale sul rivale campione del mondo in carica, che ora segue a -15. Perfetta ancora una volta la partenza di Bagnaia che dalla quarta casella in griglia balza subito in testa, ma dopo una manciata di giriinizia ad alzare il ritmo e si riprende la leadership, con il pilota azzurro che viene scavalcato anche da Oliveira.