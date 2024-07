Jannik Sinner e Matteo Berrettini 4 ore di sollievo tricolore | dopo il flop azzurro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Non è tanto per il livello di tennis espresso sull'erba londinese l'altra sera. Oddio, anche per quello, ma non solo per quello. E ovviamente stiamo pensando ae alle quasi 4 ore di puro show regalate a tutto il mondo, nel secondo turno del torneo più famoso e ricco al mondo. Quello che hanno combinato a livello tecnico lo ha visto chiunque, persino un non avvezzo alla volée, ma gradiremmo andare un filo “oltre”, anche a costo di diventare retorici e zuccherosi. Nei giorni dell'imbarazzoper l'eliminazione da Euro 2024 accompagnata a una vera e propria umiliazione pubblica (è così), l'esempio messo “su prato” dai due azzurri è consolatorio, confortante e in parte attenua l'imbarazzo provato durante Svizzera-Italia 2-0.