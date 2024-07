Isole Figi approvato il bilancio in mezzo a crisi economica e fuga dei cervelli

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 6 luglio 2024) Lestanno affrontando un periodo diprolungata che tocca sia l’economia che la società dell’arcipelago pacifico. Inflazione e costo della vita aumentano costantemente, così come il numero dei tossicodipendenti. Al tempo stesso emigra la manodopera specializzata che cerca fortuna in Australia o in Nuova Zelanda e i giovani vanno a studiare all’estero. L’esodo deiani Secondo i dati ufficiali, nel corso degli ultimi 18 mesi più di 70milaani sono emigrati per motivi di studio o di lavoro, nel breve e nel lungo termine. In totale è almeno il 3% della popolazione ad aver lasciato il Paese negli ultimi anni per andare soprattutto in Australia e in Nuova Zelanda. Purtroppo se ne vanno in particolare i lavoratori qualificati e semi-qualificati, che compongono il 15% della forza lavoro nazionale.