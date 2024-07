Iran l’ascesa del cardiochirurgo riformista Masoud Pezeshkian

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 6 luglio 2024) Articolo pubblicato sabato 06 Luglio 2024, 13:05 Inle elezioni presidenziali sono state vinte dal candidatoed ex ministro della Sanità, che diventa il nono leader della Repubblica islamica. Le elezioni si sono verificate per scegliere il successore di Ebrahim Raisi, il presidente precedente morto in un incidente di elicottero il L'articolodelproviene da Il Difforme. .