Investimenti esteri Bologna prima in Italia e terza in Europa | i progetti più rilevanti

(Di sabato 6 luglio 2024)è lacittà inper la capacità di attrarre capitali stranieri destinati aindustriali. Lo confermano i dati raccolti da Fdi Intelligence, una società del gruppo Financial Times, che nel 2023 indicano come il capoluogo emiliano abbia superato non solo Milano e Roma, ma anche le più dinamiche città europee come Oslo, Barcellona, Francoforte e Parigi. Questoto è dovuto sia all’aumento delle operazioni effettuate da investitori stranieri sia alla crescita dei capitaliinvestiti e dei posti di lavoro creati di conseguenza. La classifica:è sesta nel mondoraggiunge il primo posto in, ma èinoccidentale, superata solo dalle città tedesche di Mannheim e Stoccarda, e sesta a livello mondiale, dietro Craiova in Romania, Baku in Azerbaijan e Sharjah negli Emirati Arabi Uniti.