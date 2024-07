Intesa Sanpaolo domani ingresso gratuito alle Gallerie d’Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 6 luglio 2024) Le Griedi Milano, Napoli, Torino e Vicenza dipropongono per domenica 7 luglio 2024, come ogni prima domenica del mese, l’per tutti i visitatori. Stesse modalità di apertura gratuita anche per la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo e la Gria di Palazzo degli Alberti a Prato.rieTorino sarà possibile scoprire il percorso espositivo ‘Cristina Mittermeier. La Grande Saggezza’ a cura di Lauren Johnston, in collaborazione con National Geographic. La mostra, prima retrospettiva in Europa dedicata alla fotografa, espone circa 90 fotografie e offre una panoramica sull’importante lavoro di ricerca di Cristina Mittermeier, fotografa, biologa marina e attivista che, nel corso degli anni, ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione,diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura.