Incidente sulla Provinciale 11 Tre morti | le vittime sono Mario Sedda e di Roberto Daga e un ragazzo di Gadoni

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 6 luglio 2024) Spaventosostradale in Sardegna lungo la Strada11. Si registrano tree due feriti. Coinvolti, all’altezza di Paulilatino, cinque mezzi: quattro moto e un’auto. In base ad una prima ricostruzione, un gruppo di ragazzi in sella ad alcune moto stava rientrando da Fordongianus dopo avere fatto un giro nella zona del lago Omodeo. Lungo la, prima di un dosso, è avvenuto un impatto devastante tra quattro moto e un’auto che sopraggiungeva. Nell’impattotre giovani centauri tra i 27 e i 30 anni, due di Paulilatino e uno dima residente a Ghilarza. Il motociclista ferito è originario di Paulilatino. Leggermente ferito l’autista dell’auto, anche lui di Paulilatino, rimasto sotto choc. Il quarto centauro è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari: è in gravi condizioni.