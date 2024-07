In Germania è processo a Taylor per il rigore negato contro la Spagna

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 6 luglio 2024) AGI - La'processa' Anthonydopo ilalla 'Mannschaft' nel secondo tempo supplementare del quarto di finale con la. Media, tifosi e dirigenti tedeschi hanno duramente contestato la decisione del 45enne fischietto inglese di sorvolare sull'evidente fallo di mano di Cucurella nell'area dispagnola. Le immagini mostrano chiaramente che il difensore del Chelsea non ritrae il braccio largo sul tiro di Musiala e il pallone gli colpisce la mano sinistra. Sotto accusa è finito il 'silent check' della sala Var che non richiamama soprattutto il direttore di gara della federazione inglese, già protagonista in negativo della finale di Europa League persa ai rigori dalla Romail Valencia. Sulla piattaforma Change.