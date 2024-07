In cinquecento a tavola per i cinquant’anni di attività della Chimet

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 6 luglio 2024) Inper idi. L’azienda aretina, tra i punti di riferimento mondiali nel settore di recupero e affinazione dei metalli preziosi, ha vissuto una serata di festa dove ha riunito tutti i collaboratori interni ed esterni con l’intenzione di coinvolgerli nell’importante anniversario, di ringraziarli per il loro operato e di condividere insieme i futuri scenari. L’evento, organizzato negli spazi dell’Equestrian Centre, è stato condotto dalla simpatia di un ospite del calibro di Dario Vergassola e ha trovato uno dei propri momenti centrali nella consegna di un piccolo lingotto in oro a coloro che hanno collaborato da più di trent’anni con lacome segno di gratitudine per il loro contributo alla crescita e allo sviluppo dell’azienda.