Ieri in Campania | uccide e decapita il fratello Miarelli confessa e resta in carcere

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 5 giugno 2024. Avellino – Gravissimo incidente in Via Nazionale a Contrada. Stando a quanto si apprende, una donna alla guida di un’auto, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura ed è finita contro un’altra vettura in sosta. Proprio in quel momento sulla Nazionale sopraggiungeva una moto con a bordo due persone e l’uomo alla guida non è riuscito ad evitare l’impatto. Il motociclista, trasportato d’urgenza all’Ospedale Moscati, a causa dell’impatto con la lamiera dell’auto danneggiata, dopo l’amputazione della gamba ha perso la vita. (LEGGI QUI) Benevento – Si è svolto l’interrogatorio neldi Benevento di Benito, accusato dell’omicidio delAnnibale, 68 anni.