I giorni in cui Macron fece vacillare la democrazia francese

(Di sabato 6 luglio 2024) Il presidente “piromane” dopo aver incassato una cocente disfatta alle europee scioglie l’Assemblea Nazionale ed indice elezioni ravvicinate con un tempo di organizzazione risicato. Obiettivo: non permettere alle opposizioni di organizzarsi e giocando sull’ipotetica costruzione di un fronte repubblicano contro gli estremismi. Scommessa perduta, ed ora rischia di consegnare definitivamente il paese a Marine Le Pen. (Parigi). Emmanuelnon è mai stato un temporeggiatore. Rispetto all’illustre generale romano Fabio Massimo, che temporeggiò saggiamente conoscendo la forza dell’avversario, il presidente è un uomo impulsivo. Onnipresente sulla scena mediatica, si nutre del consenso dei media per nascondere il fatto che non riesce ad ottenere quello del popolo.