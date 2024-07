I dubbi angoscianti sul caso Bozzoli

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2024) Per me Giacomo potrebbe essere innocente e non me la sento di biasimarlo per la sua fuga. Chi sarebbe felice di essere rinchiuso in cella e di marcirci fino alla fine dei propri giorni non potendo più abbracciare compagna e figlio? Se sei innocente, immagino che questa prospettiva sia di gran lunga più insopportabile.