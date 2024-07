I cigni di Capote non erano minimalisti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Come un libro si giudica (anche, a opinabile parere) dalla copertina, così una serie si valuta anche dagli opening credits – volgarmente detti: la sigla. Non fa eccezione “Feud.vs T Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.