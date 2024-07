Guerra ultime notizie Iran Putin si congratula con Pezeshkian | Rafforzare i legami Hamas accetta proposta Usa sui colloqui

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di sabato 6 luglio 2024), cardiochirurgo 69enne e deputato di lungo corso, ha battuto l’ultra-conservatore Saeed Jalili con 16,3 milioni di voti contro i 13,5 milioni di Jalili, un ex negoziatore nucleare dalla linea dura. Il gruppo militante islamico ha abbandonato la richiesta che Israele si impegni per un cessate il fuoco permanente prima di firmare l’accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani.