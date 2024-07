Griglia di partenza F1 GP Gran Bretagna 2024 | sorpresa Mercedes Sainz dietro la Haas Leclerc in sesta fila!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Silverstone. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita ladiper la gara di domenica 7 luglio. Lo spettacolo non è mancato sull’iconico tracciato, dove si è dovuto fare i conti con il maltempo. George Russell ha conquistato la pole position del GP di. Il pilota dellascatterà al palo sulla pista di casa, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton: micidiale doppietta delle Frecce d’Argento sulla loro pista di riferimento. Lando Norris aprirà la secondaal volante della McLaren, precedendo il deluso di giornata: Max Verstappen è soltanto quarto con la sua Red Bull, il tre volte Campione del Mondo cercherà di rimontare in gara.