Gravissimo dopo l’accoltellamento in periferia a Prato

(Di sabato 6 luglio 2024)– È stato raggiunto da più coltellate all’addome, alle gambe, alle braccia e anche in volto. È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santo Stefano diun 42enne di origine cinese trovato questa notte da alcuni passanti, esanime ed in un lago di sangue in via Marsala,est del capoluogo laniero. Erano la 3,30 quando è stato chiamato il 118 contestualmente alle forze dell’ordine. Mentre l’uomo veniva trasportato d’urgenza in ospedale gli agenti di polizia hanno iniziato a raccogliere elementi e testimonianze per riuscie a risalire al responsabile. Le ipotesi sono, al momento, tutte al vaglio: dalla rapina, alla lite, al regolamento di conti per questioni in sospeso, lecite o illecite. Altri elementi potrebbero emergere dai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.