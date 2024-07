Golf | Pan e Rai mettono la freccia e vanno in testa al John Deere Classic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Si è chiuso nella notte il secondo giro delin corso di svolgimento a Silvis, nell’Illinois. A guadagnare lac’è un’interessante accoppiata tra forma presente e quella in proiezione olimpica, quella composta dall’inglese Aaron Rai e da C. T. Pan, portacolori di Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan). Per entrambi giro odierno in -8 e score complessivo di -14. A inseguirli in terza posizione, distanziato di un colpo, l’inglese Harry Hall, che non è proprio un habitué di queste parti alte. Così come i primi due, ad ogni modo, trova un giro bogey free che gli consente di cercare punti importanti in FedEx Cup e per il ranking mondiale., Ferguson vola via dopo il secondo giro del BMW International Open. Super rimonta di Manassero Ampio il gruppo dei quarti a -12, con la corsa verso l’alto dell’amateur Luke Clanton che continua.