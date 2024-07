Giro d’Austria caduta fatale | è morto Andrè Drege

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2024) Mondo del ciclismo sotto shock per la morte, durante il, di. Il ciclista professionista, di appena 25 anni, è deceduto in seguito alle ferite riportate a causa di unain discesa sul Grossglockner nei pressi di Heiligenblut, non lontano dal confine con l’Alto Adige., norvegese del Team Coop-Repsol, è nato il 4 maggio 1999 ad Ålesund. La tappa delè stata vinta dall’italiano Filippo Ganna, ciclista del Team Ineos, ma la cerimonia di premiazione è stata annullata a causa della tragedia ac. L'articolo: èCalcioWeb. .